Zonguldak'ta mezbahanelerde yoğunluk yaşandı

ZONGULDAK'ta kurbanlıklar, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında belirlenen mezbahanelerde kesildi. Kurban Bayramı'nın birinci gününde, mahalle aralarında her yıl rastlanan kurban kesimlerine bu yıl rastlanılmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurbanlıkların, köy ve belediye mezbahanelerinde kesimine izin verildi. Zonguldak Belediyesi'ne ait mezbahaneye gelenler, sırayla kurbanlıklarını kesti. Mezbahane içine sadece kurban kesen kişiler maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek alındı. Vatandaşlar, sırasının gelmesini belediyenin bina dışında kurduğu çadırlarda bekledi. Ekipler, vatandaşları sık sık sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyardı.