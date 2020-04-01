Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 bin lira bağışta bulundu.

01.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:20
Zonguldak'ta
AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 bin lira bağışta bulundu.
AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, yaptığı açıklamada, kampanyaya 5 bin lira bağışta bulunmayı kararlaştırdıklarını belirterek, "Yapmayı kararlaştırdığımız bağışı, banka hesabına aktardık. İmkanı olan herkesten karınca kararınca, milletçe birlik ve beraberliğimizin göstergesi olan bu anlamlı kampanyaya katılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere biner lira yardım yapılmaya başlandığını aktaran Karacan, hak sahiplerinden doğum yılının son tarihi 0 ve 5 olanların bugün itibarıyla bin lira nakdi yardımın hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Alaplı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Zonguldak'ta 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:20: İlkokul öğrencilerinden "evde kal" çağrısı - Haber 19:20: BURSA-Polis ekiplerinden megafonla 'evde kal' uyarısı - Haber 19:20: Ukrayna'dan gelen 17 tır şoförü Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi - Haber 19:20: Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler... - Haber 19:20: Mersin'de Valilik ve iş dünyasından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber