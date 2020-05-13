Zonguldak'ta minikler parklara akın etti

Zonguldak'ta 0-14 yaş arası çocuklar 11.00 itibariyle parklara akın etti.

Zonguldak'ta minikler parklara akın etti
13.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:33
Zonguldak'ta 0-14 yaş arası çocuklar 11.00 itibariyle parklara akın etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda giriş-çıkış kısıtlaması bulunan Zonguldak'ta bu gün 0-14 yaş arası sokağa çıktı.

11: 00 ila 15: 00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilen minikler adeta sokağa akın etti. Aileleri ile birlikte deniz kenarına gelen minikler özgürlüğün tadını çıkarttı.

İki aylık süreçte evden çıkamayan minikler sokakta koştu, oyun oynadı ve güvercinleri besledi. Çocuklarını sokağa çıkartan aileler uygulamadan memnun olduklarını ifade ettiler. Öte yandan uygulama öncesi parklar ekipler tarafından dezenfekte edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel, Haber

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