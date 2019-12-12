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Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

12.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:51Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kent merkezi Acılık mevkisi On Temmuz Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı mobilya imalathanesinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve çevre ilçelerden takviye ekiplerin desteğiyle 4 saatte kontrol altına alınan yangın hasara yol açtı.
Ekiplerin devam eden soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan, iş makinesinin de kullanıldığı olay yerinde yangına müdahale için yıkılan metruk binanın enkazının kaldırılması amacıyla çalışmalara başlandı.
Mahalle sakinlerinden Cemal Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinde soba yaktığı sırada dumanların yükseldiğini fark ettiğini belirterek, yangının bir anda yayıldığını söyledi.
Ekiplerin hızlıca müdahalede bulunduğunu anlatan Demir, "Yangının etkisi binanın yanındaki eski bir eve gelince dozer gelip o eski evi yıktı. İtfaiye o zaman müdahale edemiyordu ama yıkılınca rahat bir şekilde söndürülmeye başlandı. Mahalle sakinleri olarak ucuz atlattık. Ölüm olmadı, buna şükürler olsun. Sabaha kadar uyumadık. Evdekileri komşulara gönderdim." diye konuştu.
Sanayi sitesindeki 3 katlı mobilya imalathanesinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bitişikteki iki evin çatısına sıçramış, ev sakinleri tahliye edilmişti. Çevre ilçelerden takviye ekiplerin de desteğiyle alevler yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştı.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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