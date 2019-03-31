Zonguldak'ta Muhtarlık Seçimi Kavgası: 8 Yaralı

Zonguldak
'ın Kozlu
ilçesinde, muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çırgan köyünde muhtarlık seçimi sayımı bitiminde bir grupla Hasan K. arasında tartışma yaşandı.
Bunun üzerine Hasan K, evinden giderek aldığı av tüfeğiyle buradaki kişilere ateş açtı.
Olayda yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada şüpheli, olay yerinden ormana kaçmaya çalıştığı sırada jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kozlu, Zonguldak, Güncel
Kaynak: AA