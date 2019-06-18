Zonguldak'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi için Zonguldak yeni camide gıyabi cenaze namazı töreni düzenlendi. Gıyabi cenaze namazı törenine, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, STK başkanları, Anadolu gençlik vakfı Zonguldak derneği başkanı Enes Şenol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından tören sona erdi.



Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından madenci anıtında basın açıklaması yapıldı. Anadolu Gençlik Vakfı adına konuşan üniversite öğrencisi Mustafa Yerebakan yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi çıkarıldığı mahkeme salonunda şehadete yürümüştür. Bizler, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı mensupları olarak Müslüman Kardeşler Hareketinin öncülerinden Merhum Mursi'ye Cenabı Allah'tan rahmet, tüm İslam milletine sabırlar diliyoruz. Bilindiği üzere Mısır'da 25 Ocak 2011 tarihinde 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimi son bulmuş, Haziran ayında yapılan seçimleri de Müslüman Kardeşler Hareketi kazanmıştı. Bu seçimlerin ardından 30 Haziran 2012'de Muhammed Mursi, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmuştu. Mısır'ın kendi kontrollerinden çıkmasını istemeyen küresel sistem, serbest seçim imkanına rağmen, iktidar ve muhalefet arasında uzlaşma zemini oluşmasına izin vermemiş, sokak gösterilerini kışkırtmış, ülkede sürekli kaotik bir halin oluşmasına yol açmıştır. Küresel sistemin en çok da bilişim teknolojilerinin oluşturduğu etkiyle galeyana getirdiği sokak gösterilerinin devamında 3 Temmuz 2013'de Mısır'da silahlı kuvvetler yönetime el koydu. İlginçtir ki sürekli demokrasi, insan hakları ve özgürlük diyen Batı, Mısır'da yapılan darbeye ve bir gün sonra da seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutuklanmasına sessiz kaldı. Darbe yönetimi altında geçen 6 yılda Mısır'daki yüzlerce idam, 5 bine yakın ölüm, on binlerce yaralanma, 30 bin kadar tutuklanma sözde insan hakları savunucusu Batı'yı rahatsız etmemiştir. Batı, bu idamlar ve tutuklamalar karşısında tepki bırakın tepki göstermeyi bilakis teşvik edici olmuştur. Çünkü küresel sistem kontrolünde tutmak istediği ülkelerde toplumun farklı kesimlerini birbirine düşürmeyi, düşmanlık oluşturmayı, telafisi çok zor acılar yaşatmayı bir strateji olarak uygulamaktadır. Bu tuzağın farkında olmak, bu oyuna gelmemek, sabırla haktan ve adaletten yana olmak büyük bedeller gerektirmektedir. Her türlü olumsuz şartlarda ve sıkıntılı süreçte dahi hakkı hak bilip haktan yana olarak yaşamak ve ölmek insan için en şerefli lütuftur. Biz merhum cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Cenabı Hakkın lütfuna mahzar olduğuna inanıyoruz ve dua ediyoruz. Mısır yöneticilere ülkelerinin emin bir liman olmasını engelleyen, Mısır halkının huzurunu kaçıran ve geleceğini karartan uygulamalardan vazgeçmesini hatırlatırız. Yöneticisiyle yönetileniyle hepimiz Allah'tan geldik ve dönüşümüz Allah'a olacaktır. Merhum Muhammed Mursi'ye tekrardan Cenabı Allah'tan rahmet dilerken, başta ailesine, Müslüman Kardeşler Teşkilatına, İslam milletine sabırlar diliyoruz. Cenabı Allah, hepimizi hakkı üstün tutarak yaşayanlardan ve bu şekilde kendisine kavuşanlardan eylesin."



Yapılan basın açıklamasının ardından dualar edilerek program sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA