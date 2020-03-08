Zonguldak'ta orman yangını
Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.
08.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:40
Zonguldak 'ın Kozlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepeören köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Orman İşletmesi ile Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Köylüler de "patpat" olarak bilinen tarım araçlarıyla yangının bulunduğu bölgeye giderek ekiplere yardım etti.
Bölgenin sarp olması nedeniyle ekipler yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepeören köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Orman İşletmesi ile Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Köylüler de "patpat" olarak bilinen tarım araçlarıyla yangının bulunduğu bölgeye giderek ekiplere yardım etti.
Bölgenin sarp olması nedeniyle ekipler yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Zonguldak'ta orman yangını
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