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Zonguldak'ta otogarlarda tatil yoğunluğu

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir için üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk yaşanıyor.

12.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:23
Zonguldak'ta otogarlarda tatil yoğunluğu

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir için üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Tatili ailelerin yanında geçirmek isteyen öğrenciler, akşam saatlerinden itibaren otogarlara gelerek bilet aldı. Otobüs firmaları ise yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı güzergahlara ek sefer düzenledi.

Öğrencilerden Muhammet Deryal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphanede ders çalıştığı sırada okulların tatil olduğunu öğrendiğini belirterek, "Otogarda ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde sıra görüyorum. Kesinlikle ek seferler düzenlenmesi gerekiyor." dedi.

Otobüs işletmecisi Ahmet Demir ise yoğunluğa ellerinden geldiğince karşılık vermeye çalıştıklarını anlatarak, kimseyi mağdur etmeden öğrencilerin istedikleri yerlere gitmelerini sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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