02.07.2019 17:38
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Zonguldak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma istikametine seyreden Hüsnü A. yönetimindeki 81 DR 812 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı mevkiinde Bartın istikametinden gelen 74 BY 469 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili ekipler inceleme başlattı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:01   Plastik fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi
18:52   Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı
18:51   Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı...Çatıda meydana gelen patlamalar kamerada
18:50   Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
18:47   Usulsüz reçete yazmayan doktor çifte saldırı
18:45   Antalya'da jandarma suç çetesini çökertti: 9 gözaltı
18:39   Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.