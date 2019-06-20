20.06.2019 17:06
Haberler» Güncel» Haber

Zonguldak'ta otomobil ile kepçe çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mollabey-Ahiler köyü yolunda, Cevdet Uslu (62) idaresindeki 67 DP 476 otomobil, İbrahim T'nin kullandığı iş makinesiyle tarladan çıktığı sırada çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Nadire Öztürk (78) hayatını kaybetti. Sürücü Uslu ile araçtaki Aynur Öztürk (55) de yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Nadire Öztürk'ün cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kepçe operatörü İbrahim T. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Alaplı, Zonguldak, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:41 Çatalca'da İmamoğlu ve Akşener'den ortak miting
18:41 Bahreyn Çalıştayı'nın gündeminde "Filistin devleti ve iki devletli çözüm" yok
18:40 Bartın Valisi Güner: "Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun...
18:38 ÇATALCA'DA İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN ORTAK MİTİNG
18:38 Destici: "(Genelkurmay çatı davası kararı) Hiç kimse darbeyi aklından bile geçirmesin" - İSTANBUL
18:37 Marmara'da kaçak deniz patlıcanı avına 11 bin lira ceza
18:37 Dünya Mülteciler Günü