Haberler » 3. Sayfa » Zonguldak'ta otomobil takla attı: 3 yaralı - Haberler

Zonguldak'ta otomobil takla attı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle karşı şeride geçip takla attı.

30.01.2020 19:47 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:57Zonguldak'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
'ın Ereğli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle karşı şeride geçip takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Soğanlısuyu rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnci Aydın (32) idaresindeki 67 LG 076 plakalı otomobil Zonguldak'tan Ereğli istikametine seyir halinde iken Soğanlısuyu rampaları mevkisinde virajı girdiği sırada kontrolü kaybedip önce karşı şeride geçti, ardından da takla atarak su kanalına uçtu. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Zeynep S. ile Beyhan A. yaralandı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan 3 kişi olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:38:51