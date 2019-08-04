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Zonguldak'ta otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

04.08.2019 22:13 Zonguldak'ta otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çaycuma ilçesi Akyamaç köyü mevkinde Bartın istikametinden İstanbul'a gitmek için seyir halinde olan Yılmaz K.'nın (44) kullandığı 16 TC 568 plakalı otomobil, yol kenarında duran traktöre çarptı. İsmail B.'ye (50) ait olan 74 ZD 741 plakalı traktörde bulunan Yılmaz K. (45), Ümit K. (35) ve Emre K. (13) şahıslar otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olayı görenler 112 Acil servisi ve trafik jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili olarak tahkikat başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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