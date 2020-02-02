Haberler » Güncel » Zonguldak'ta otomobille minibüs çarpıştı: 12 yaralı - Haber

Zonguldak'ta otomobille minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Zonguldak'ta otomobille minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

02.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:34Zonguldak'ta otomobille minibüs çarpıştı: 12 yaralı
'ta otomobille minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Hayrullah B'nin kullandığı 42 CHT 27 plakalı otomobille Ersin S. idaresindeki 67 M 0370 plakalı minibüs, Zonguldak- kara yolunun 8. kilometresinde çarpıştı.
Kaza yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Hayrullah B. ile Nihal Ç, Sakine B, Buse A, Furkan K, Caner E, Saadettin A, Azize Nur Ç, Pakize B, Hüseyin İ, Elif K. ve Fatma K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

Zonguldak, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 15:09:40