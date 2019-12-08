Haberler » Güncel » Zonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Haber

Zonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

08.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:53Zonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

ZONGULDAK'ın ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, beldesi köyü yolunda meydana geldi. Batuhan O. yönetimindeki 67 DF 894 plakalı otomobil, Erdal A.'nın kullandığı 35 AKY 34 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Derecikören, Çaycuma, Filyos, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06 Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu - Haber
18:06 Ankara alışverişler iyiliğe dönüşüyor - Haber
18:06 Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı - Haber
18:04 Amerikan Samoası'nda kızamık salgını ilan edildi - Haber
18:00 Belçika'da geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
16:11 Duvar yıkılınca, Fransızlarla yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı - Haber
16:00 Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kızı yere düşürüp tekmeledi! - Haber
15:35 Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
8.12.2019 18:08:37