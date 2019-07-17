Zonguldak'ta parke yol çalışması

Zonguldak
Belediyesince parke yol çalışması başlatıldı.
Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstasyon Caddesi ile Çaydamar Mahallesini kapsayan güzergahta parke yol çalışmasının başlatıldığını söyledi.
Vatandaşların kentte bozuk yol istemediklerini dile getiren Alan, şöyle konuştu:
"Yıllardır İstasyon Caddemizde yol sıkıntısı var. Biz de bu sorunun giderilmesi için arkadaşlarımızla istişare yaptık ve bugün de çalışmalarımızı başlattık. Zonguldak'ımıza, vatandaşlarımıza ve bizlere yakışır bir şekilde parkeleri yenileyeceğiz. İnşallah vatandaşlarımızın istediği gibi kente yakışır şekilde son halini güzergaha veririz. Vatandaşımız artık yoldan hoplayarak, zıplayarak gitmek zorunda kalmaz ve bu dertten kurtarırız. Diğer mahallelerimizin de parke ve betonlama çalışmaları başladı. Vatandaşımıza özellikle yol anlamında verdiğimiz sözleri eylül ayının sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyoruz."