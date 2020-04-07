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Zonguldak'ta Polisten fatura kuyruğuna megafonlu ikaz

Zonguldak'ta polis ekipleri sokağa çıkan vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

07.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:09
Zonguldak'ta Polisten fatura kuyruğuna megafonlu ikaz
Zonguldak 'ta polis ekipleri sokağa çıkan vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler hem polis otosuyla hem de yaya olarak kaldırımda yürüyen vatandaşları uyardı. Eline megafonu alan bir polis memuru da kendisine fatura ödemek için sokağa çıktığını söyleyen vatandaşa, "Fatura evdekilerin, sevdiklerinin sağlığından, hayatından daha mı önemli" diyerek evine gitmesi konusunda uyarıda bulundu.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ve Covid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkan vatandaşları megafon ile ve polis araçlarından yapılan anonslarla ikaz etti. Uyarılara rağmen sokağa çıkan vatandaşlar sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıldı. Kalabalığı gören polis ekipleri önce polis otolarıyla cadde üzerinde sık sık anonslar yaptı. Eline megafon alan bir polis memuru kaldırımda yürüyen yayalara anonslar yaptı. Fatura ödemek için sokağa çıktığını söyleyen bir vatandaşa sokağa çıkmaması konusunda uyaran polis memuru, "Bu sevdiklerinin hayatından daha mı önemli? Daha önemli değilse lütfen dolaşma. Fatura; evindeki ailenden çocuklarından, eşinden daha önemli değilse lütfen evine" dedi.

Kaldırımda yürüyen kalabalığa megafonla hitap eden polis memuru, "Sevgili Zonguldaklılar, lütfen evinizde kalın. Şu anda burada olmanızın nedeni her ne ise sevdiklerinizin hayatından önemli değil. Lütfen evinizde kalın" diye seslendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Zonguldak'ta Polisten fatura kuyruğuna megafonlu ikaz - Haberler

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