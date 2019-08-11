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Zonguldak'ta protokol bayramlaştı

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

11.08.2019 16:20 Zonguldak'ta protokol bayramlaştı
Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşmaya, TBMM Eski Meclis Başkanı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Bayramlaşmaya, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Mehmet Gökçınar, İl Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bayramlaşmanın ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler Huzurevi'nde yaşlıları ziyaret etti. Daha sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler Şehit Aileleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği'ne ziyarette bulunarak bayramlarını kutladı. - ZONGULDAK

Güncel

Kaynak: İHA

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