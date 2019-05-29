29.05.2019 15:45
Haberler» Güncel » Haber

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı programı

Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı kutlama programı belli oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı kutlama programı belli oldu.
Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İnönü Parkı'ndaki Cam Kafe'de bayramın birinci günü düzenlenecek bayramlaşma programına, daire ve birim müdürleri, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, sivil toplum örgütü, yerel yönetimler ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katılacak.
Protokol üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, cezaevi, Ereğli Devlet Hastanesi ve İzmirlioğlu Huzurevini ziyaret edecek. Cam, Ramazan Bayramı, Zonguldak, Güncel
Kaynak: AA