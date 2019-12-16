Haberler » Güncel » Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütunlar ele geçirildi - Haber

Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütunlar ele geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 5 adet sütun ele geçirildi.

16.12.2019 21:25 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:25Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütunlar ele geçirildi
'ta jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda dönemine ait 5 adet sütun ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kürkükler köyünde yaşayan N.K.'nın evinde ve bahçesinde tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Alınan arama kararına istinaden Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 adet tarihi eser olarak nitelendirilen sütun ele geçirildi. Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede sütunların Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Eserlere ekiplerce el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Zonguldak, Jandarma, Roma, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:02 Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına... - Haber
22:01 Kamyonda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber
22:00 Vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek yüz binlerce lira dolandırdılar - Haber
22:00 "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek - Haber
21:56 Ağrı'da yoğun sis - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haber
18:35 Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! - Haber
18:20 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Haber
16.12.2019 22:05:42