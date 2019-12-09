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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında bir kişi öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında Afganistan uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi.

09.12.2019 23:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:03
'ın ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında adının Abbas olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu bir kişinin ocak içerisinde düştüğü ve gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil servis, polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından Abbas'ın cesedi çıkartılarak, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Kemal B. gözaltına alındı.
Ocağın daha önce kapatıldığı öğrenildi.
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında bir kişi öldü

Afganistan, Zonguldak, Kilimli, Güncel

Kaynak: AA


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