Haberler » Güncel » Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama: 1 yaralı - Haber

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında bir kişi yaralandı.

25.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:45 Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama: 1 yaralı
'ın ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle metan gazı patlaması meydana geldi.
Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, ocakta mahsur kaldığı değerlendirilen bir işçi için kurtarma çalışması başlattı.

Zonguldak, Kilimli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:34   Adana 56 yılın en yüksek yağışını aldı - Haber
14:34   Adana'da sağanak nedeniyle bir evin giriş kısmı yıkıldı - Haber
14:34   Diyarbakır'da "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri - Haber
14:34   Erciş'te kırsal mahallelerdeki öğrenciler sinemayla buluşturuldu - Haber
14:33   Vali Erin: Telabyad ve Resulayn'ın nüfusu 180 binin üzerinde - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
25.12.2019 14:37:31