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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

25.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:42 Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama: 1 ölü, 1 yaralı
'ın ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
İlçeye bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, ocakta mahsur kaldığı değerlendirilen işçiler Ufuk ve Uğur K'yi kurtarma çalışması başlattı.
Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredeki maden ocaklarından temin edilen havalandırma makinesi yönlendirildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kalan işçilerden birinin cenazesine ulaşıldı. Cenaze, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Zonguldak, Kilimli, Güncel

Kaynak: AA

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