Haberler » Güncel » Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama - Haber

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında bir kişi yaralandı, mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

25.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:05 Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama
'ın ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında bir kişi yaralandı, mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
İlçeye bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle metan gazı patlaması meydana geldi.
Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, ocakta mahsur kaldığı değerlendirilen işçiler Ufuk ve Uğur K'yi kurtarma çalışması başlattı.

Zonguldak, Kilimli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28   Sarıçam Belediyesi etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturdu - Haber
14:28   Validen penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye halı saha sözü - Haber
14:27   Akbük'te Yıkımlar Yeniden Başladı - Haber
14:27   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Haber
14:22   Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
25.12.2019 14:37:36