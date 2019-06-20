20.06.2019 06:13
Haberler» Güncel» Haber

Zonguldak'ta sağanak

Zonguldak'ın Merkez ve Kozlu ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ın Merkez ve Kozlu ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde etkili olan yağış sonucu bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.
Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek, suyun tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.
Bu arada bazı caddelerde oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı.
Kozlu ilçesi sahil yolunun Sevgi Evleri mevkisi bir süre ulaşıma kapandı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle yolda kalan araçlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Öte yandan aşırı rüzgar nedeniyle bazı ağaç dallarının kırılarak yola düştüğü görüldü.Zonguldak'ta sağanak
Kaynak: AA
Merkez, Kozlu, Zonguldak, Güncel

Son Dakika Haberleri
07:20 THY'nin İstanbul-New York aktarmasız uçuşunun 25. yılı
07:19 Zonguldak'ta gece sağanak etkili oldu
07:18 Fatih'te gecekondu alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
07:09 Fatih'te gecekondu alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
07:08 Zonguldak'ta gece sağanak etkili oldu
07:04 FATİH'TE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
06:50 "Aylık 5 bin lira bana yetmez" diyen yankesici tutuklandı - ANKARA