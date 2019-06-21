Zonguldak'ta sağanak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir köyden geçen derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bakırlık köyünde etkili olan sağanak nedeniyle bölgeden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu köye ulaşımın sağlandığı yolun yanı sıra ev ve ahırlarda su baskınları meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin, başka köy yollarını kullanarak evlerinde mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalıştığı bildirildi.

Öte yandan Yaraşlıyörük köyünde bir binanın alt katında bulunan yaklaşık 20 büyükbaş hayvan, ekiplerin müdahalesiyle telef olmaktan kurtarıldı.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ilk bilgilere göre sel yüzünden vatandaşların mahsur kaldığının söylendiğini anlatarak, "Ekiplerimiz söz konusu köye ulaşmaya çalışıyor. Mahsur kalan vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla yüksek kesimlere çıkmaya çalıştıklarını öğrendik." dedi.

Kaynak: AA