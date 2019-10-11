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Zonguldak'ta "sahte diploma" davası

Zonguldak'ta, sahte üniversite diplomasıyla yaklaşık 21 yıl öğretmenlik yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

11.10.2019 14:14Zonguldak'ta
Zonguldak'ta, sahte üniversite diplomasıyla yaklaşık 21 yıl öğretmenlik yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Y. ve avukatı ile Milli Eğitim Bakanlığı avukatı katıldı.
Mahkemede, Milli Eğitim Bakanlığınca sanıktan tahsil edilmesi istenen 575 bin 773 lira 81 kuruş alacağın tahsili için dava açıldığına dair ilişkin yazı okundu.
Mahkeme heyeti, sanığın iki ayrı mahkemede bulunan dava dosyalarının sonuçlarının beklenmesinin yanı sıra dosya eksiklerinin giderilmesi için duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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