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Zonguldak'ta sahte el dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından eş zamanlı 5 ayrı adrese yapılan operasyonda Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 99 Adet (70 ml), 12 Adet (1 Litre), 35 Adet (500 ml), 2 Adet (100 ml) El ve Cilt Dezenfektanı ile 3 Adet (250 ml) Saf alkol ele geçirildi.

03.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:05
Zonguldak'ta sahte el dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından eş zamanlı 5 ayrı adrese yapılan operasyonda Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 99 Adet (70 ml), 12 Adet (1 Litre), 35 Adet (500 ml), 2 Adet (100 ml) El ve Cilt Dezenfektanı ile 3 Adet (250 ml) Saf alkol ele geçirildi.

Zonguldak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca alınan bir istihbari bilginin değerlendirilmesi neticesinde; Zonguldak Merkez İlçe, Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde adli makamlardan alınan arama kararıyla (5) ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda V.A. (E-46) isimli şahsın, piyasaya sürdüğü Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 99 Adet (70 ml), 12 Adet (1 Litre), 35 Adet (500 ml), 2 Adet (100 ml) El ve Cilt Dezenfektanı ile 3 Adet (250 ml) Saf alkol ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen dezenfektanlara el konulmuş (1) şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır". - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Zonguldak, Jandarma, Güncel
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