Zonguldak'ta Sahte İçki Operasyonu

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, 105 şişe sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ilçede kaçak ve sahte alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Ereğli ilçesindeki polis arama noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.
Aramada, 105 şişe sahte içki ele geçirilirken, otomobildeki S.T. (37), gözaltına alındı.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zonguldak, Güncel
Kaynak: AA