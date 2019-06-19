19.06.2019 17:19
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ZONGULDAK'TA SEL ETKİLİ OLDU MAHSUR KALANLAR VAR

Zonguldak'ta dere taştı, evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldıZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı Köyü'nde, etkili olan yağmurun ardından taşan dere nedeniyle birçok evi su bastı.

Zonguldak'ta dere taştı, evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı Köyü'nde, etkili olan yağmurun ardından taşan dere nedeniyle birçok evi su bastı. Evlerde mahsur kalan 12 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.
İlçeye bağlı bazı köylerde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Sarıkadı köyünden geçen dere, yağmurun ardından taştı. Derenin etrafından birçok ev sular altında kaldı. Sular nedeniyle 12 kişi evlerinde mahsur kaldı. Köylüler, jandarma ve Alaplı Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven ve halatlarla kurtardı. İtifaye ekiplerinden alınan bilgiye göre mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Köylülerden Sezgin Kandemir, 1 saat içinde derenin taştığını anlatarak, '25 ev şu anda sular altında. 21 kişiyi itfaiye kurtardı. Dahada insanlar var. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.ö dedi.ZONGULDAK'TA SEL ETKİLİ OLDU MAHSUR KALANLAR VAR
Kaynak: DHA
İtfaiye, Alaplı, Zonguldak, Güncel

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