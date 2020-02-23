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Zonguldak'ta servis minibüsünü kundakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde servis minibüsünü kundakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

23.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:42Zonguldak'ta servis minibüsünü kundakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
'ın ilçesinde servis minibüsünü kundakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Eray Ç'nin sürücüsü olduğu 67 M 3007 plakalı minibüsü kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan D.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olay
İlçede öğrenci servisi taşımacılığı yapan 67 M 3007 plakalı minibüsün sürücüsü Eray Ç, 21 Şubat'ta, öğrencileri okula bırakmasının ardından yolda duran D.Y'yi aracına almış, iddiaya göre D.Y'nin yanında bulunan yanıcı maddeyi dökmesi üzerine minibüs alev almıştı.
Sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Eray Ç'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuş, Eray Ç. yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilmişti.

Olay yerinden kaçan şüpheli, ekiplerce gözaltına alınmıştı.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

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