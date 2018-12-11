11 Aralık 2018 Salı 12:09



11 Aralık 2018 Salı 12:09

Zonguldak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kentte sabah saatlerinde yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 6 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Liman girişinde bekleyen bir geminin dalgalar nedeniyle sallandığı görüldü. Zonguldak Valiliği, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde yer yer 90 kilometre hıza ulaşarak fırtınaya dönüşebileceği yönünde uyarıda bulunarak balıkçı ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.