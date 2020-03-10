Zonguldak'ta şiddetli rüzgar etkili oldu
ZONGULDAK'ta sabaha karşı etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik kesintisi yaşandı.
10.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:47
ZONGULDAK'ta sabaha karşı etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik kesintisi yaşandı.Şİddetli rüzgar, sabah saat 07.00 sıralarında etkili oldu. Saatteki hızı 55 kilometreyi bulan ve yaklaşık 1 saat süren rüzgar nedeniyle Tepebaşı ve Mithatpaşa Mahallesi'nde bazı ev ve garajların çatısının uçmasına neden oldu. Park halindeki bir otomobilin üzerine ise garaj çatısı devrildi. Çatı ve ağaçlardan kopan dallar, yollara yayıldı. Yüksek gerilim hattındaki arıza nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca kent merkezine su hattındaki arıza nedeniyle su verilemedi.Ekipler, elektrik ve su hattındaki arızaları gidermek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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