Zonguldak'ta şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu
Zonguldak'ta dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışı ile birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi'ndeki istinat duvarını aştı.
16.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:32
Zonguldak 'ta dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışı ile birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi'ndeki istinat duvarını aştı. Şiddetli fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar teknelerini limana demirledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve yağış etkisini sürdürdü. Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Kentte hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşerken yağışların hafta sonuna kadara süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve yağış etkisini sürdürdü. Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Kentte hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşerken yağışların hafta sonuna kadara süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Batı Karadeniz, Karadeniz, Zonguldak, Güncel
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