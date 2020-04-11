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Zonguldak'ta "sigara almak" için sokağa çıkan 2 kişiye ceza uygulandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sigara almaya çıkan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

11.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:37
Zonguldak'ta
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sigara almaya çıkan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin ilçede uygulama yapan polis ekibi, Ereğli-Devrek ilçeleri yol ayrımında bir aracı durdurdu.
Araçtakilerin polis memurlarına, sigara almak için dışarı çıktığını söylemesi üzerine ekiplerce, yasağı ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Güncel
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