Zonguldak'ta "sigara almak" için sokağa çıkan 2 kişiye ceza uygulandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sigara almaya çıkan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
11.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:37
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin ilçede uygulama yapan polis ekibi, Ereğli-Devrek ilçeleri yol ayrımında bir aracı durdurdu.
Araçtakilerin polis memurlarına, sigara almak için dışarı çıktığını söylemesi üzerine ekiplerce, yasağı ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA