Zonguldak'ta silahla yaralama

Zonguldak
'ta tabancayla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesi
'nde bir otelin giriş katındaki bir kafede aralarında husumet bulunan M.K. ile S.D. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. ve beraberindekiler kafede dışarı çıkarıldı.
Bu sırada S.D'nin açtığı ateş sonucunda kurşunlardan birinin isabet etmesi sunucu G.K, yaralandı.
Özel bir araçla Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan G.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis
ekiplerince S.D, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Güncel