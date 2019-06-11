11.06.2019 10:44
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Zonguldak'ta silahla yaralama

Zonguldak

Zonguldak'ta tabancayla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta tabancayla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesi'nde bir otelin giriş katındaki bir kafede aralarında husumet bulunan M.K. ile S.D. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. ve beraberindekiler kafede dışarı çıkarıldı.
Bu sırada S.D'nin açtığı ateş sonucunda kurşunlardan birinin isabet etmesi sunucu G.K, yaralandı.
Özel bir araçla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan G.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince S.D, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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