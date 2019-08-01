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Zonguldak'ta silahlı kavga

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir eğlence merkezinde sabah saatlerinde silahlı kavga çıktı.

01.08.2019 11:26 Zonguldak'ta silahlı kavga
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir eğlence merkezinde sabah saatlerinde silahlı kavga çıktı.Çatışma anı saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Kdz.Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde bulunan eğlence merkezinin çıkışında yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan kavgada silah da kullanıldı. Silahtan çıkan kurşun kavgaya karışan bir kişiye isabet etti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayın faillerini arıyor.

Öte yandan silahli saldırı anı saniye saniye bir amatör kameraya yansıdı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Sabah, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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