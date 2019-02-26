Zonguldak'ta Silahlı Saldırı

Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesine bağlı Basat köyü İmamoğlu
Mahallesi'nde ikamet eden Cevat Ünal'a (63), hayvanlarına yem verdiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.
Yaralanan ve yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Ünal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma
ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
İmamoğlu, Çaycuma, Zonguldak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA