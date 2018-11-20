20 Kasım 2018, 10:09
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Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu

Zonguldak'ta sis etkili olduZONGULDAK - Zonguldak'ta sabahın erken saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Zonguldak'ta sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabahın erken saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak- İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyretti. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 9 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 13 dereceye yükselmesi bekleniyor. Yağmurlu ve sisli havanın hafta sonu itibariyle yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.
20 Kasım 2018 Salı 10:09