Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:01



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:01

Zonguldak'ta sabah erken saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 9 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 13 dereceye yükselmesi bekleniyor. Yağmurlu ve sisli havanın hafta sonu itibariyle yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor. - ZONGULDAK