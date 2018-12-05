Zonguldak'ta sis etkili oldu
ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah erken saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 9 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 13 dereceye yükselmesi bekleniyor. Yağmurlu ve sisli havanın hafta sonu itibariyle yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.
İstanbul,Sabah,Zonguldak
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:16