Zonguldak'ta Sivriler köyünde uygulanan karantina sona erdi

Zonguldak'ta Sivriler köyünde uygulanan karantina sona erdiYALOVA'dan Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan dedesini ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından Sivriler köyünün 60 hanenin bulunduğu Dere mevkiinde uygulanan 14 günlük karantina, sona erdi.

26.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:12
Zonguldak'ta Sivriler köyünde uygulanan karantina sona erdi
YALOVA'dan Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan dedesini ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından Sivriler köyünün 60 hanenin bulunduğu Dere mevkiinde uygulanan 14 günlük karantina, sona erdi.
Yalova'dan annesiyle birlikte Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde yaşayan dedesini ziyarete gelen M.K., babaannesi ve kuzeninin Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından Sivriler köyünün Dere mevkiinde bulunan 60 hane karantina altına alındı. 12 Haziran günü başlayan karantina kapsamında jandarma ekipleri, Dere mevkiine giriş ve çıkışları bariyerlerle kapattı. Gece itibariyle 14 günlük karantina sona erdi. Jandarma ekipleri bariyerleri kaldırdı.
Sivriler Köyü Muhtarı Şenol Taşkın, karantinanın sorunsuz şekilde sona erdiğini söyledi. Kaymakamlık, jandarma ve destek veren diğer kurumlara teşekkür eden Taşkın, "Yalova'dan dedesinin yanına gelen bir kadın ile akrabalarında Kovid-19 görülmüştü. Karantina sorunsuz sona erdi. Sadece M.K.'nın yaşlı olan babaannesi hastanede gözetim altında. Diğerleri evlerinde izole altındalar. Sağlık ekipleri takip ediyor. Hepsinin sağlık durumu iyi." dedi. Zonguldak’ta Sivriler köyünde uygulanan karantina sona erdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Zonguldak, Sivriler, Güncel, Haber

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