Zonguldak'ta sokağa çıkan çocuklar güvercinleri besledi

Zonguldak'ta sokağa çıkan çocuklar güvercinleri beslediZONGULDAK'ta, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ikinci kez dışarı çıkan çocuklar, güvercinleri besledi.

20.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:17
Zonguldak'ta sokağa çıkan çocuklar güvercinleri besledi
ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ikinci kez dışarı çıkan çocuklar, güvercinleri besledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün 11.00 -15.00 saatleri arasında ikinci kez dışarı çıkma izni verildi. Saat 11.00'de, sahil yürüyüş yolu ile parklara gelen çocuklar, gönüllerince eğlendi. Gazipaşa Caddesi ve Liman Caddesi'ndeki yürüyüş yolunda da yoğunluk oluştu. Çocuklar, Şehitler Parkı'ndaki güvercinleri besledi.
Polis ekipleri, aileleri sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı.
FOTOĞRAFLI Zonguldak’ta sokağa çıkan çocuklar güvercinleri besledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Güncel, Haber

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