Zonguldak'ta sokaklar boşaldı

ZONGULDAK, 30 büyükşehir ile birlikte getirilen sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Zonguldak 'ta cadde ve sokaklar ile yollar boş kaldı. Polis ekiplerinin denetimler yaptığı kentte, sadece eczaneler ve ekmek fırınları açıldı.

Zonguldak Belediyesi ekipleri de anonslar yaparak, vatandaşlardan sokağa çıkma yasağına uymalarını istiyor.