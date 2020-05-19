Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması

Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (3)SAAT 19.19'DA HALK BOLKONLARA ÇIKTI19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19 itibariyle vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak hep birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 20:41 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:41
Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (3)
SAAT 19.19'DA HALK BOLKONLARA ÇIKTI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19 itibariyle vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak hep birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla bayramı kutlayan vatandaşlar, Zonguldak Belediyesi hoparlöründen çalan İzmir Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti.
TCG KILIÇ HÜCUMBOTU'NDA 19 MAYIS COŞKUSU
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi'nde ki Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda demirli bulunan TCG Kılıç Hücumbotu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19.19'da İstiklal Marşı okundu.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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