27 Kasım 2018, 14:26
»»

Zonguldak'ta Su Hattı Çalışmaları

Zonguldak

Alaplı ilçesinde, su yolu çalışmasında sona gelindiği bildirildi.

Alaplı ilçesinde, su yolu çalışmasında sona gelindiği bildirildi.


AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet ve millet işbirliğiyle 7 köyün su sorununu çözdüklerini söyledi.


İlçeye en uzak köye 24 kilometreden su getirildiğini ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"İlçemize bağlı 7 köyün ve bazı mahallelerimizin su yolu sorunu vardı ve su ulaştırmakta zorluklar yaşanıyordu. Bu bağlamda Alaplı- Yığılca ilçeleri arasından yapılan bir yol çalışması vardı. Yolun alt yapı çalışması sırasından köylerin su hatlarına büyük zararlar verilmişti. Bizde bu zararı ortadan kaldırmak için su yolu hatlarını devlet-millet işbirliği ile çözmeye gayret ediyoruz.

Yaklaşık 2 milyon lira bir ödenek ayrıldı. Çalışmalar devam ediyor. Büyük bir kısmı bitmiş durumda. İnşallah tamamlandığı zaman 7 köyümüzün su sorunu ortadan kalkmış olacak." Mustafa Yavuz,Alaplı
27 Kasım 2018 Salı 14:26