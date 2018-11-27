Zonguldak'ta Su Hattı Çalışmaları

Alaplı
ilçesinde, su yolu çalışmasında sona gelindiği bildirildi.
AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz
, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet ve millet işbirliğiyle 7 köyün su sorununu çözdüklerini söyledi.
İlçeye en uzak köye 24 kilometreden su getirildiğini ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:
"İlçemize bağlı 7 köyün ve bazı mahallelerimizin su yolu sorunu vardı ve su ulaştırmakta zorluklar yaşanıyordu. Bu bağlamda Alaplı- Yığılca
ilçeleri arasından yapılan bir yol çalışması vardı. Yolun alt yapı çalışması sırasından köylerin su hatlarına büyük zararlar verilmişti. Bizde bu zararı ortadan kaldırmak için su yolu hatlarını devlet-millet işbirliği ile çözmeye gayret ediyoruz.
Yaklaşık 2 milyon lira bir ödenek ayrıldı. Çalışmalar devam ediyor. Büyük bir kısmı bitmiş durumda. İnşallah tamamlandığı zaman 7 köyümüzün su sorunu ortadan kalkmış olacak."
Mustafa Yavuz,Alaplı