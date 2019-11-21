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Zonguldak'ta suç örgütü ve uyuşturucu ticareti davasında karar

ZONGULDAK'ta, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 31 sanıktan 10'u, 1 yıl 8 ay ile 8 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

21.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:26Zonguldak'ta suç örgütü ve uyuşturucu ticareti davasında karar

ZONGULDAK'ta, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 31 sanıktan 10'u, 1 yıl 8 ay ile 8 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. 21 sanığın beraatine karar verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Ocak 2018'de il genelinde ve okul çevrelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 4'ü İstanbul'da olmak üzere 38 adrese 48 ekiple düzenlenen operasyonda aralarında muhtar, belde belediye meclis üyesi, infaz koruma memurunun da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 4 bin 565 uyuşturucu hap, 216 gram esrar, 6 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada 1 şüphelinin dosyası ayrılırken 31 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından dava açıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklardan 13'ü daha önceki duruşmalarda tahliye edildi. Bugün görülen karar duruşmasına 4'ü tutuklu, bazı sanıklar, avukatlar ve sanıkların yakınları katıldı. Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını ve beraatlerini talep etti.  Mahkeme heyeti, 'uyuşturucu ticareti' yapmak suçundan 3 sanığı 8 yıl 4 ay, 1 sanığı 6 yıl 3 ay ve 6 sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak' suçlarından beraatine karar verdi. Diğer, 21 sanığın da tüm suçlardan beraatine karar verdi.



Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA

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