Zonguldak'ta Şüpheli Ölüm - Zonguldak

Kaynak: AA

Zonguldak'ta bir kişinin ölümü üzerine cinayet şüphesiyle inceleme başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta ikamet eden 59 yaşındaki Can A'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Eve giren yakınları, Can A'yı yerde yatar vaziyette buldu.Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Can A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.Ekiplerce yapılan incelemede, Can A'nın vücudunda silah yarası olduğu tespit edilmesinin ardından cinayet şüphesiyle inceleme başlatıldı.Can A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.