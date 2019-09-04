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Zonguldak'ta takı tasarım ve el sanatları sergisi açıldı

Zonguldak'ta, takı tasarım ve el sanatları sergisi açıldı.

04.09.2019 16:50 Zonguldak'ta takı tasarım ve el sanatları sergisi açıldı
Zonguldak'ta, takı tasarım ve el sanatları sergisi açıldı.
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde Münevver Küçükertunç'un ikinci kişisel sergisi izlenime sunuldu.
Emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek istediğini ifade eden Küçükertunç, "Takı tasarım kurslarına gittim ve kendimi bir şekilde geliştirdim. Bu ikinci kişisel sergim. Geçen yıl da bir sergi açtım. Sergimde çoğunlukla takı, kolye, bileklik, küpe, Atatürk büstü, nişan tepsisi ve el sanatlarıyla ilgili ürünlerim var." diye konuştu.
Sergi, 15 Eylül'e kadar açık kalacak.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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