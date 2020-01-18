Haberler » Güncel » Zonguldak'ta tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haber

Zonguldak'ta tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde rüşvet karşılığı tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 tapu çalışanından 2'si tutuklandı.

18.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:46Zonguldak'ta tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
'ın ilçesinde rüşvet karşılığı tapu işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 tapu çalışanından 2'si tutuklandı.
İl Alay Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma Tapu Müdürlüğünde yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle vatandaştan para talep ettikleri iddiaları üzerine yakalanan S.A. (41), E.G. (42) ve B.B. (59) adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından S.A. ve E.G. tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma Tapu Müdürlüğünde çalışan bazı memurların yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle vatandaştan para talep ettikleri iddiaları üzerine S.A., E.G. ve B.B. gözaltına alınmıştı. Operasyonda, ajanda, 3 cep telefonu, fotoğraf makinesi, bilgisayar, tablet, flaş bellek, harddisk, dizüstü bilgisayar, borç senetleri, boş senetler, vekaletname, sözleşme fotokopileri ve tapu senetleri ele geçirilmişti.

Zonguldak, Jandarma, Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:50  Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
20:50  "İyi yoldayız ve iyi işler yapıyoruz"
20:49  Buğday silosuna düşen işçi öldü
20:48  İYİ PARTİ'DEN "KANAL İSTANBUL" TOPLANTISI -2
20:47  İYİ PARTİ'DEN "KANAL İSTANBUL" TOPLANTISI -1
18.01.2020 20:52:23