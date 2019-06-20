20.06.2019 14:56
Haberler»Güncel»Haber

Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlıBektaşlıköyünde meydana geldi.Ahmet Ertürk(75) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi. Kazada, Ahmet Ertürk ve yanındaki eşi Fikriye Ertürk (77) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ancak ekiplerin tüm müdahalesine karşın Fikriye Ertürk, yaşamını yitirdi. AmbulanslaAlaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılanAhmet Ertük'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


- Zonguldak
Kaynak: DHA
Zonguldak,Güncel

Son Dakika Haberleri
15:14Caddelerde engelli araç park yerleri belirlendi
15:14Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor
15:14Çukurova Belediyesi'nin yüzme kurslarında 10 bin çocuk yüzme öğrenecek
15:14Binali Yıldırım: "PKK ve FETÖ aynı yerden emir almaktadır"
15:14KTB'den pastırma ve sucuk tanıtım çalışması
15:1361 Camide Yaz Kur'an Kursu
15:13BATEM, turizmin hizmetinde